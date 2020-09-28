24 % نموا في مبيعات السيارات خلال الفترة من يناير وحتى اغسطس الماضي

شاهندة إبراهيم – نمت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات المصري خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى إغسطس الماضي بنسبة 23.60%، بعد أن توقف مبيعاتها عند 129 ألف و427 وحدة، في مقابل ما تم بيعه في الفترة المناظرة من العام الماضي والذي توقف عند 104 ألف و717 مركبة.

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ورفع قطاع سيارات الركوب الخاصة بشقية المحلي والمستورد من مكاسبه، ليحقق نموًا 23%، بعدما وصل إجمالي المبيعات إلى 90 ألف و566 وحدة، بدلًا من 73 ألف و538 مركبة مباعة في نفس الفترة المذكورة من العام الماضي.

وحققت الأتوبيسات نموًا مضطردًا نسبته 66.5%، بعدما توقفت مبيعاتها عند 16 ألف و721 حافلة نقل الركاب، في مقابل 10 آلاف و42 عربة.

كما نمت مبيعات الشاحنات ولكن بنسب متواضعة بلغت 5%، بإجمالي بيع 22 ألف و140 شاحنة، مقارنة بنحو 21 ألف و137 عربة مباعة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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