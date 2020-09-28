هيونداي تنتزع من تويوتا صدارة مبيعات سيارات الركوب

شاهندة إبراهيم – انتزعت العلامة الكورية هيونداي من الماركة اليابانية العريقة تويوتا المركز الأول في قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا، خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020، بعدما توقفت مبيعاتها عند 10 آلاف و153 وحدة، في مقابل 11 ألف 459 تم بيعها في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وجاءت تويوتا في المركز الثاني بعدما حافظت على صدارة قائمة سيارات الركوب منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي، بحجم بيع 9 آلاف و964 وحدة، مقارنة بنحو 8 آلاف و170 مركبة.

وتمركزت نيسان في المركز الثالث، بعدما نجح وكيلها المحلي في تسويق 9 آلاف و531 وحدة، مقابل 11 ألف و517 مركبة.

وذهب المركز الرابع إلى العلامة الفرنسية رينو، التي عززت من مبيعاتها لترتفع إلى 8 آلاف و 687 سيارة مباعة في الفترة المذكورة، بدلًا من 8 آلاف و193 وحدة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيات التي شهدت مبيعاتها تطور قياسي من 2155 وحدة إلى 7 آلاف و381 عربة.

وجاءت إم جي الصينية في المركز السادس بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها 7 آلاف و100 وحدة، وتلتها في القائمة شيفروليه على الرغم من تراجع مبيعاتها من 6 آلاف و604 عربة إلى بيعها 5 آلاف و729 سيارة.

وحصلت كيا الكورية على المركز الثامن بحجم بيع صعودى وصل إلى 5 آلاف و600 مركبة، في مقابل 4 آلاف و398 وحدة.

وظهرت شيري في المركز التاسع بعدما عززت مبيعاتها لتصل إلى 4 آلاف و923 سيارة مقارنة بنحو 2255 وحدة.

وكان المركز العاشر من نصيب أوبل التي توقفت مبيعاتها عند 4 آلاف و917 وحدة، بدلًا من 872 عربة، وأعقبتها بيجو بواقع بيع 4 آلاف و196 سيارة في مقابل 4 آلاف 682 وحدة.

وحلت سيتروين في المركز الثاني عشر بعد أن استطاعت بيع 2896 عربة، ومن ثم تلتها بي واي دي الصينية المجمعة محليًا بحجم بيع 2357 وحدة في مقابل 3582 سيارة.

فيما حققت العلامات التجارية الأخرى حجم بيع وصل إلى 7 آلاف و132 وحدة، مقارنة بنحو 9 آلاف و651 عربة.

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