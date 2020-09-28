شكرا لقرائتكم خبر عن كريدى أجريكول يبيع حصته المتبقية فى البنك السعودى الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بنك كريدي أجريكول سي.آي.بي اليوم الاثنين أنه باع حصته المتبقية البالغة أربعة بالمئة في البنك السعودي الفرنسي لمؤسستين استثماريتين مرتبطتين بالحكومة في السعودية في صفقة تبلغ قيمتها 1.45 مليار ريال (387 مليون دولار).

وبدأ كريدي أجريكول بيع حصته وقدرها 30 بالمئة في السعودي الفرنسي، والتي تُقدر بنحو 2.4 مليار دولار، في 2017.

وقال البنك في بيان إن مؤسستين استثماريتين سعوديتين مرتبطتين بالحكومة دفعتا 30 ريالا للسهم مقابل حصة كريدي أجريكول المتبقية البالغة أربعة بالمئة دون أن يذكر اسم المؤسستين.

وقال جاك ريبول الرئيس التنفيذي لكريدي أجريكول سي.آي.بي في البيان "يظل كريدي أجريكول سي.آي.بي يثق بشدة في آفاق الاقتصاد السعودي... ويخطط لتطوير حضوره المباشر لتوسعة أنشطته في البلاد".

وقال إن البنك بدأ عملية التقدم بطلب الحصول على ترخيص يسمح له بالعمل في أسواق المال السعودية.