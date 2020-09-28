شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه. وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - إنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.381%، وبلغ أعلى سعر 14.42%، وأقل سعر 14.24%. وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.545%، وبلغ أعلى سعر 14.62%، وأقل سعر 14.2%. وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 15 سنة بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.32%، وبلغ أعلى سعر 15.34%، وأقل سعر 15.2%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.