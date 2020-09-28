شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. والأسواق الإماراتية تربح 3 مليارات درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.49% رابحاً 41.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8334.65 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.73% رابحاً 16.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2261.49 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.14 مليار درهم ليغلق عند مستوى 316.27 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.14% رابحاً 6.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.179 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 798 مليون درهم ليغلق عند مستوى 669.278 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 3 مليارات درهم.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، باستثناء السوق الرئيسي، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.14% خاسراً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.16 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.49% رابحاً 41.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8334.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.17% خاسراً 740.37 نقطة ليغلق عند مستوى 13569.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 672.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.94%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.76%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.68%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والنقل بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.02%.

وقفز 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 10%، ثم سهم "الأمانة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 9.98%، فيما تراجع 65 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 4.44%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 3.68%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "تهامة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 734 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.73% رابحاً 16.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2261.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 619.8 مليون سهم محققة ما قيمته 314.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6363 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.39%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والعقار بنسبة 1.06%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.88%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.43%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.08%، فيما تصدر سهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 114.1 مليون ورقة بقيمة 43.8 مليون درهم، وارتفع سعر السهم بنسبة 7.84%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3621.410 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 387 صفقة لعدد 38 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "النفط العمانية للتسويق" بنسبة 19.75%، ثم سهم "ظفار للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.57%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 5.56%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.37%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 264 مليون ريال عماني.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% رابحاً 6.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.179 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 798 مليون درهم ليغلق عند مستوى 669.278 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 108 مليون سهم، بقيمة 377.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2508 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.45%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.1%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.39%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.47%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 1.54%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 77.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.54%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسراً 17.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5566.72 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً 27.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4398.13 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4442.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 322 مليون سهم بقيمة 39 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.97%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%.

وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.32%، ثم سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 9.30%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.98% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 6.03%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 5.45%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% خاسراً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 681.6 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.76%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، وصعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.53%.