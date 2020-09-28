الأردن يشترى 120 ألف طن من القمح فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن المشتري الحكومي للحبوب في الأردن اشترى 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ اختيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الاثنين. تم شراء الكمية بأكملها من شركة التجارة الظاهرة بسعر 257.90 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن الذي سيكون في ديسمبر. وشاركت شركة تجارية أخرى في المناقصة وهي استون حيث عرضت 266.80 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

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