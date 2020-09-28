السعودية تسجل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 455 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 333.648 حالة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأشارت الوزارة إلى تسجيل 841 حالة تعاف جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة إلى 317.846 حالة. كما أكدت على تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 4.712 حالة، مشيرة إلى أن الحالات النشطة وصلت إلى 11.090 حالة، والحالات الحرجة 1.034حالة. اضغط لتحميل العدد الثامن والأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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