تويوتا ورينو ثنائي صدارة المستوردة على أساس سنوي

شاهندة إبراهيم – واصلت تويوتا اليابانية إدائها البيعي المتنامي للشهر الثامن على التوالي، لتتربع على قمة مبيعات سيارات الركوب المستوردة الأكثر مبيعًا، محققة بيع 9 آلاف و433 وحدة، على أساس سنوي، في مقابل 7 آلاف و710 مركبة.

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كما حافظت رينو الفرنسية على مكانتها في قائمة الركوب المستوردة، بعد أن توقفت مبيعاتها عند 8 آلاف و687 سيارة، بدلًا من 8 آلاف و193 وحدة، ومن ثم تلتها فيات الإيطالية المجمعة في مصانع الشركة الأم في تركيا، محققة بيع 7 آلاف و381 وحدة، بدلًا من 2,155 سيارة.

وحلت إم جي في المركز الرابع بحجم بيع وصل إلى 7 آلاف و100 وحدة، وأعقبتها هيونداي بعد أن تمكنت من تسويق نحو 7 آلاف و25 سيارة، مقارنة بنحو 8 آلاف و188 مركبة.

وذهب المركز السادس إلى كيا التي ارتفعت مبيعاتها إلى 5 آلاف و483 وحدة، مقابل 4 آلاف و190 مركبة مباعة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أمام المركز السابع فكان من نصيب أوبل الألمانية التي حققت بيع 4 آلاف و917 وحدة، في مقابل 872 عربة، ومن ثم تلتها بيجو التي تراجعت مبيعاتها إلى 4 آلاف و196 سيارة، مقارنة بنحو4 آلاف و682 وحدة.

وحلت سيتروين في المركز التاسع بحجم بيع 2,896 سيارة، وأعقبتها شيفروليه التي عززت من مبيعات مركباتها المستوردة بشكل قياسي محققة بيع 1,842 سيارة، مقابل 215 وحدة فقط في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتمركزت نيسان في المركز الحادي عشر بواقع بيع 1,549 وحدة، مقارنة بنحو 1,786 سيارة، وظهرت فورد في المركز الحادي عشر بعدما باعت 1,002 عربة، بدلًا من 1,176 مركبة.

أما العلامات الأخرى المستورة سجلت بيع 4 آلاف و503 وحدة، بدلًا من 6 آلاف و771 عربة.

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