مبيعات السيارات الأوروبية والصينية تواصل السير عكس تيار الركود

شاهندة إبراهيم – واصلت مبيعات السيارات الأوروبية والصينية النمو والسير عكس تيار الركود المخيم على أداء المناشئ الأخرى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

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وحققت السيارات الأوروبية نموا بلغت نسبته نحو 72.4% بحجم بيع وصل إلى 30 ألف و146 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى، في مقابل 17 ألفا و486 سيارة مباعة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما سجلت مبيعات السيارات الصينية نموًا نسبته 86%، بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها 15 ألفا و108 سيارات في الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 8 آلاف و121 وحدة.

وفي المقابل، سجلت مبيعات المناشئ الأخرى أداءً متراجعا؛ لتتوقف مبيعات السيارات الأمريكية عند 7 آلاف و565 وحدة، بدلًا من 8 آلاف و654 مركبة، لتُسجل بذلك هبوطًا نسبته 12.6% على مدار الفترة المنتهية من 2020.

كما هبطت مبيعات السيارات اليابانية لتصل إلى 21 ألفا و994 وحدة، في مقابل 23 ألفا و420 سيارة، لتفقد نحو 6.1%.

أما السيارات الكورية فسجلت هي الأخرى تراجعا ولكن في نطاق ضيق بنحو 0.7%، لتتوقف مبيعاتها عند 15 ألفا و753 سيارة، بدلًا من 15 ألفا و857 مركبة.

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