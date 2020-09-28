شكرا لقرائتكم خبر عن صعود طفيف لبورصة مسقط بجلسة الاثنين مدفوعة بارتفاع 7 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3621.410 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 387 صفقة لعدد 38 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "النفط العمانية للتسويق" بنسبة 19.75%، ثم سهم "ظفار للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.57%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 5.56%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.37%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 264 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مسقط للتمويل، عن استقالة مانيش سريفاستافا من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، بتاريخ 24 سبتمبر الجاري، لأسباب شخصية، وتم قبول استقالته من قبل مجلس الإدارة.

وفي سياق آخر قال بنك الإسكان العماني، إن الجمعية العامة غير العاديةن وافقت على زيادة رأس المال البنك من 30 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، من خلال الاكتتاب في 70 مليون سهم.