المركزي الروسي يتوقع انكماش اقتصاد البلاد بأقل من 4.5% في 2020

وكالات _ قال البنك المركزي المصري الروسي اليوم الاثنين إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 4.5-5.5%، وهو النطاق الذي توقعه في يوليو .

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وانزلق الاقتصاد الروسي المعتمد على السلع الأولية إلى الانكماش هذا العام مع تضرره بشدة من هبوط في أسعار النفط، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد، وإجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

اضغط لتحميل العدد الثامن والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج