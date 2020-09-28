بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة وأسهم الطاقة والبنوك تقود المكاسب

_ أغلقت بورصة وول ستريت على مكاسب كبيرة اليوم الاثنين مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة في القطاعات التي تضررت بشدة من الركود المرتبط بفيروس كورونا الذي يعرج الآن نحو شهره التاسع.

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وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية الجلسة على ارتفاع حاد في أعقاب أطول سلسلة خسائر أسبوعية في أكثر من عام لكل من المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وداو جونز.

وجاءت أسهم شركات الطاقة والبنوك، التي عانت الضربات الأكثر إيلاما من التباطؤ الاقتصادي، بين أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية بين القطاعات المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز500.

ومرة أخرى أعطت شركات كبرى للتكنولوجيا، من بينها أبل وأمازون دوت كوم، الدفعة الأكبر للمؤشرين ستاندراند بورز500 وناسداك.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 410.10 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 27584.06 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 53.14 نقطة، أو 1.61 بالمئة، ليغلق عند 3351.60 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 204.81 نقطة، أو 1.88 بالمئة، إلى 11118.38 نقطة.

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