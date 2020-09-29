البنك الدولي: الجائحة ستجعل نمو آسيا عند أدنى مستوى منذ 50 عاما

وكالات _ قال البنك الدولي إن جائحة فيروس كورونا من المتوقع أن تجعل النمو عند أدنى مستوى منذ 50 عاما في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي علاوة على الصين.

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وتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نموا 0.9% فحسب في 2020 وهو أدنى مستوى منذ عام 1967.

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وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 2% هذا العام، مدعوما بالإنفاق الحكومي والصادرات القوية وانخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ مارس، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي.

وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن تشهد بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي انكماشا بنسبة 3.5%.

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