- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قالت شركة نيبون للتلغراف والهاتف (إن.تي.تي) اليابانية إنها ستنفق 4.25 تريليون ين (40 مليار دولار) لتحويل وحدتها لأنشطة للاتصالات اللاسلكية دوكومو إلى شركة خاصة، في صفقة تفتح الطريق أمام خفض الأسعار مثلما تدعو الحكومة.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وذكرت إن.تي.تي في بيان أنها ستدشن عطاء لشراء 34 بالمئة من أسهم دوكومو التي لا تملكها.
اضغط لتحميل العدد الثامن والأربعون من نشرة دوت الخليج
وتعرض الشركة سعرا للسهم 3900 ين بعلاوة 40.5 بالمئة عن سعر الإغلاق أمس. والعطاء هو الأكبر في اليابان على الإطلاق.
يأتي الاستحواذ في وقت دعا فيه رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوجا شركات الاتصالات اللاسلكية لخفض الأسعار حيث تأمل الحكومة أن يحفز الادخار الناتج عن ذلك إنفاق المستهلكين في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وجدد كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء اليوم هذه الدعوة قائلا إن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في خفض رسوم الهواتف المحمولة.
ولا تزال الحكومة المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك بها حصة 34 بالمئة.
وقالت إن.تي.تي إنها ستمول الاستحواذ بقروض إجمالية 4.3 تريليون ين من أكبر ثلاثة بنوك يابانية وآخرين، وستكون مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية أكبر مقرض.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إن.تي.تي اليابانية تستحوذ على حصة في وحدة دوكومو مقابل 40 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.