تعديل السعر الاسترشادي لسندات مصرية خضراء لأجل خمس سنوات إلى نحو 5.5 بالمئة، ودفتر الأوامر عند نحو ملياري دولار. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وفد بدأت مصر تسويق السندات في وقت سابق يوم الثلاثاء عند نحو 5.75 بالمئة. اضغط لتحميل العدد التاسع والأربعون من نشرة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. خفض السعر الاسترشادي لعائد السندات الخضراء ربع نقطة مئوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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