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اتساع عجز تجارة السلع الأمريكي في أغسطس

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_ اتسع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة في أغسطسK إذ ارتفعت الواردات مع إعادة تكوين الشركات لمخزونات نفدت حين أثرت جائحة فيروس بشكل كبير على تدفق السلع.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن العجز التجاري السلعي زاد 3.5 بالمئة إلى 82.9 مليار دولار الشهر الماضي.

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وارتفعت الواردات السلعية 3.1 بالمئة إلى 201.3 مليار دولار، لتفوق زيادة 2.8 بالمئة في الصادرات السلعية إلى 118.3 مليار دولار.

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