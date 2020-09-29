عاجل: تليفزيون الكويت يعلن وفاة الشيخ صباح الأحمد

وكالات _ أعلن الديوان الأميري بالكويت منذ قليل وفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وفي 23 يوليو الماضي، سافر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال علاجه بعد عملية جراحية أجراها في بلاده. وخلال تلك الفترة تم تفويض ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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