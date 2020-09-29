المعنويات السلبية تهيمن على الأسواق العالمية ومخاوف من زيادة أعداد إصابات كورونا

دوت الخليج – أصدر البنك المركزي المصري المصري، اليوم، النشرة الدورية للتوعية بتطورات الأسواق العالمية وفقًا للأسعار والمؤشرات المعلنة خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر.

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وذكرت النشرة أن المعنويات السلبية هيمنت على الأسواق خلال هذا الأسبوع مدفوعة بعدة عوامل، منها إطلاق جيروم باول تحذيرات صارخة بشأن وتيرة التعافي في الاقتصاد الأمريكي، حيث حذر متحدثون آخرون من بنك الاحتياطي الفيدرالي من أنه بدون تحفيز مالي سيعاني الاقتصاد.

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وأضافت: كما أن الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا يثير مخاوف الأسواق، حيث أبلغت المملكة المتحدة عن أعلى زيادة يومية في الحالات المسجلة على الاطلاق، وأعادت عدة دول فرض قيود من جديد، وأيضا سجلت أسهم الأسواق الناشئة أكبر نسبة انخفاض منذ مارس بسبب المعنويات السلبية التي سيطرت على الأسواق بينما ارتفع الدولار بأكبر قدر منذ مارس الماضي.

وفندت النشرة الدورية للبنك المركزي تحركات الأسواق على النحو التالي:

سوق السندات

سجلت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا خلال الأسبوع، مع تصاعد المخاوف بشأن حزمة التحفيز المالي الأمريكية حيث ينصب تركيز الكونجرس على استبدال قاضي المحكمة العليا وتراجع الاهتمام بحزمة التحفيز المالي.

وتفاقمت المخاوف متأثرة ببيانات سوق العمل الضعيفة وأعداد الإصابات بفيروس كورونا المتزايدة.

وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 3.2% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنهاية العام، صعودا من 1.1% في الأسبوع السابق.

العملات

ارتفع مؤشر الدولار، مسجلا أفضل مكاسب أسبوعية له منذ 20 مارسالماضي، حيث اتجه المستثمرون إلى الاستثمار في العملة كملاذ آمن وسط اتجاه المستثمرين نحو العزوف عن المخاطرة.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في شهرين بفعل الارتفاع القوي للدولار، كما أثر ارتفاع عدد الحالات في أوروبا سلبا على اليورو.

وانخفض أيضا الجنيه الإسترليني بسبب ارتفاع الدولار وكذلك إضافة لندن إلى قائمة المراقبة للمناطق الساخنة الوبائية المحتملة.

وتراجع الذهب نتيجة ارتفاع الدولار، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف مارس، وانخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.32% مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ 20 مارس.

أسواق الأسهم

أنهت الأسهم العالمية تعاملات الأسبوع بانخفاض بسبب عدة عوامل، حيث شدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى تحفيز مالي إضافي، وأشاروا إلى مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي، وعودة ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالة عدم اليقين بشأن حزم التحفيز المالي الأمريكية.

وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 للأسبوع الرابع على التوالي، لينهي تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 0.63%، كذلك هبط مؤشر داو جونز (Dow ​​Jones) بنسبة 1.75%، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع ليصبح الهبوط هذا الأسبوع هو الرابع على التوالي.

بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب خلال الأسبوع بنسبة 1.11%، وهو أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع حيث ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا نتيجة لعمليات الشراء عند مستويات سعرية منخفضة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع يوم الأربعاء الماضي وسط التعليقات السلبية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.

بينما ارتفعت الأسهم يوم الجمعة وسط عمليات الشراء بأسعار منخفضة. أما بالنسبة لمؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق، فقد ارتفع إلى 22.70 نقطة، واستقر دون متوسطه لعام 2020 البالغ 30.5 نقطة.

في أوروبا، سجلت الأسهم خسائر حيث أنهى مؤشر Stoxx 600 الأسبوع متراجعاً بنسبة 3.60%، حيث استمرت الموجة الثانية من الوباء في ضرب القارة بشدة.

وتراجعت أسهم الأسواق الناشئة هذا الأسبوع، مع هبوط مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 4.46%، وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف مارس وسط تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي، والتعليقات المتشائمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن الانتعاش الاقتصادي، والتأخر في إقرار المزيد من حزم التحفيز المالي الأمريكي.

البترول

تراجعت أسعار البترول بنسبة 2.85% بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا وما يمكن أن يعنيه تجديد القيود وعمليات الإغلاق على الطلب.

ومن المقرر أيضًا أن يرتفع العرض مع احتمال عودة ليبيا إلى الانتاج، حيث ألغت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم السبت الماضي حالة الظروف القهرية من الموانئ والمنشآت النفطية التي تعتبرها الآن آمنة، لكنها قالت إن الإجراءات الاحترازية ستظل سارية بالنسبة للمنشآت التي لا يزال بها مقاتلون.

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