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انخفاض معدل التضخم في ألمانيا مجددا دون الصفر سبتمبر

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وكالات _ انخفض معدل التضخم في ألمانيا مجددا إلى ما دون الصفر في سبتمبر الجاري.

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وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بمدينة فيسبادن اليوم ، استنادا إلى بيانات أولية أن أسعار المستهلكين تراجعت بنسبة 0.2% مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي.

وكان المكتب أعلن أن معدل التضخم السنوي وصل في يوليو الماضي إلى سالب 0.1%، فيما وصلت إلى 0% في أغسطس الماضي.

يذكر أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة أثر على ارتفاع الأسعار، إذ قررت الحكومة في ظل أزمة تخفيض شرائح هذه الضريبة اعتبارا من يوليو الماضي لمدة ستة أشهر، وذلك بغرض إنعاش الاستهلاك.

ووفقا لحسابات المكتب، فإن أسعار المستهلكين انخفضت بنسبة 0.2% من أغسطس إلى سبتمبر.

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