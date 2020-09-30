سامسونج مصر تحقق 8% نمو في المبيعات خلال النصف الأول من 2020

حققت شركة سامسونج مصر معدل نمو نصف سنوي في قنوات البيع الخاصة بها يصل إلى 8% في عام 2020، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت الشركة في بيانها أنها تغطي فروع الشركة 90% من المحافظات، ويتركز حوالي 35% منها في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى 28% في صعيد مصر.

وأكدت أن لدبها خطط التوسعية في جميع المحافظات المصرية، إلى جانب شراكات المختلفة مع العديد من البنوك المصرية وشركات تمويل الأفراد لتوفير برامج تقسيط للمستهلك المصري بدون فائدة، والعروض التسويقية المختلفة، بالإضافة إلى المبادرات المتنوعة التي تم إطلاقها لمجابهة تحديات فيروس كورونا المستجد.

وحققت سامسونج أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا هذا العام، حيث أصبحت تمتلك 62 متجرًا يوفر تجارب فريدة للمستهلكين لأحدث الحلول والخدمات التكنولوجية.

وأشارت الشركة إلى أنها افتتحت متجرين جديدين خلال هذا العام في القاهرة، مع خطة لافتتاح أربعة متاجر أخرى في القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر، وذلك قبل نهاية عام 2020.

ومن جانبه، أكد أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر “حققت سامسونج أداءً ثابتًا وإيجابيًا في النصف الأول من عام 2020، من خلال تبني استراتيجيات جديدة للتغلب على كافة تحديات السوق الحالية.

وقال إن السوق المصري يعد من الأسواق الرائدة والتي تتمتع بقدرات لا مثيل لها في مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.

وأضاف: “نحاول جاهدين تقديم أحدث التقنيات المصممة بعناية والتي تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لهذا السوق لتلائم الشرائح المختلفة من العملاء”.

وأكد جعفر، أن سامسونج تحرص بشكل دائم على دعم ومساعدة عملائها على الصعيد المحلي لتوفير الوقت والجهد والمال، والحفاظ على تجربة عملاء مميزة وإيجابية.

وذكر أنه يتم العمل بشكل مستمر ومنتظم على تبني مختلف الخطط والتقنيات و الحلول التكنولوجية الحديثة، لضمان استمرارية وتطوير أعمالنا خاصةً في أوقات التحديات.

وأوضح أم ذلك بدا واضحًا عند مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بإطلاق عدة خدمات جديدة تتضمن خدمات البيع عن طريق الهاتف، و خدمة جديدة كليا للبيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي و خدمات التسوق عبر الإنترنت والتوصيل المجاني الآمن تماما ، ذلك بالإضافة إلى خدمات التواصل النصي الذكي المعروفة بـ chatbot في تطبيق الواتس أب.

اضغط لتحميل العدد التاسع والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج