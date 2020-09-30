شل تخطط لخفض 9 آلاف وظيفة في إطار عملية إعادة تنظيم

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_ أعلنت شركة رويال داتش شل يوم الأربعاء خططا لخفض تسعة آلاف وظيفة أو عشرة بالمئة من القوة العاملة بها في إطار عملية إعادة تنظيم رئيسية للتحول من شركة عملاقة في قطاع النفط والغاز لأنواع طاقة منخفضة الكربون.
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وقالت شل، التي بلغ عدد موظفيها 83 ألفا في نهاية 2019، أن عملية إعادة التنظيم ستقود لوفورات سنوية ما بين ملياري و2.5 مليار دولار بحلول عام 2022.
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