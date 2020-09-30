ديزني تعتزم تسريح 28 ألفا بسبب الجائحة ونيويورك تفرض الكمامات

_ هدد رئيس بلدية مدينة نيويورك، بتغريم أي شخص لا يضع كمامة في الأماكن العامة وقالت شركة والت ديزني إنها ستقوم بتسريح نحو 28 ألفا من موظفيها حيث لا تزال مدينة الملاهي الرئيسية التابعة لها في كاليفورنيا مغلقة أثناء جائحة فيروس كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وطبقا لإحصاء لرويترز فإن أكثر من 205 آلاف لاقوا حتفهم في الولايات المتحدة فيما أصيب ما يقرب من 7.2 مليون شخص منذ بدء الجائحة في مارس.

اضغط لتحميل العدد الخمسون من نشرة دوت الخليج

وفي ديزني، قالت الشركة في بيان إن نحو ثلثي العاملين الذين يواجهون التسريح من العمال بدوام جزئي. ولا يزال متنزه ديزني لاند المتنزه الأصلي للشركة مغلقا بأمر من مسؤولي ولاية كاليفورنيا.

وقال جوش دامارو رئيس وحدة المتنزهات بديزني في بيان “اتخذنا القرار الصعب للغاية بالبدء في تقليص قوة العمل في متنزهاتنا”، مشيرا إلى إغلاق ديزني لاند المستمر.

وفي نيويورك، قال رئيس البلدية بيل دي بلاسيو إن المدينة ستفرض غرامة تصل إلى ألف دولار على المقيمين أو الزائرين إذا رفضوا وضع كمامة في الأماكن العامة.

وارتفع معدل من أثبتت الاختبارات إصابتهم بكوفيد-19 بنسبة تزيد عن ثلاثة بالمئة في مدينة نيويورك لأول مرة منذ شهور.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج