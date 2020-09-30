روسيا ستورد 25 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو

_ قال صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم الأربعاء، إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.

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وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح (سبوتنك-في) إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يُتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.

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