سي أي كابيتال: سهولة حصلت على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تسلم سهولة ذراع المجموعة لنشاط التمويل الاستهلاكي، لخطاب من هيئة الرقابة المالية يفيد بحصولها على رخصة مزاولة التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية، وتخضع للقانون رقم 18 لعام 2020.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذه الرخصة تتيح سهولة تقديم منتجاتها لتمويل الحصول على السلع المعمرة، المركبات، وسيارات الركوب بجميع انواعها، خدمات الرعاية الصحية، الخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة وغيرها.

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وفي إطار الحصول على الرخصة صرح حازم مدني الرئيس التنفيذي لسهولة قائلاً:” تتيح رخصة مزاولة التمويل الاستهلاكي تعزيز مكانة الشركة ودعم مسيرة نموها وتوسيع نطاق محفظة منتجاتها”.

وتابع :” تقدم الشركة خدماتها حالياً في 11 محافظة مختلفة من خلال 316 تاجر لأكثر من 30 ألف عميل ومن خلال فريق مكون من 593 شخص على دراية كاملة بخدمات الشركة”.

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