أسعار النفط تواصل التراجع جراء مخاوف الطلب مع زيادة إصابات كورونا

_ انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء مواصلة تكبد خسائر كبيرة في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا قبل بداية فصل الشتاء في الشمال مما أثار مخاوف من فرض مزيد من القيود على الأنشطة ما قد يقلص بدوره الطلب على الوقود.

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ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 40 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش.

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وفقدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 38.97 دولار.

وينتهي أجل عقد نوفمبر يوم الأربعاء ويحل محله عقد ديسمبر كانون الأول الذي انخفض حوالي 0.7 بالمئة إلى 41.25 دولار.

وفقد الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء مع تجاوز الإصابات بكوفيد-19 المليون نسمة وزادت الإصابات لمثليها في ثلاثة أشهر.

وقال أفتار ساندو مدير السلع في فيليب فيوتشرز ”زيادة حالات كوفيد-19 مستمرة في دق ناقوس الخطر للطلب على الطاقة“.

واستؤنف الإنتاج بحقل السرير الليبي، الذي بلغ إنتاجه أكثر من 300 ألف برميل يوميا في العام الماضي، بعد رفع الحصار المفروض على منشآت الطاقة منذ ثمانية أشهر.

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