الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي القسم أميرا للكويت

_ أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) اليوم الأربعاء. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتعهد الشيخ نواف الأحمد بالعمل من أجل ازدهار الدولة الخليجية واستقرارها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات. اضغط لتحميل العدد الخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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