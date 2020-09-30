أمازون العالمية تعرض على وزيرة الصناعة خطتها التوسعية في مصر

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع ممثلي شركة أمازون العالمية- عبر تقنية الفيديو كونفرانس – ضم داليا سيف النصر مدير السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمهندس عمر الساهى المدير التنفيذي لشركة سوق أمازون مصر، حيث تناول اللقاء إمكانيات توسيع الشركات المصرية لتسويق منتجاتها بالسوقين المحلي والعالمي عبر منصة شركة أمازون العالمية.

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وقالت الوزيرة في بيان، إن التجارة الإلكترونية فرضت نفسها على كافة النواحى الاقتصادية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ،مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية لكافة قطاعات الصناعية بهدف تعزيز رواج المنتج المصرى بالسوق المحلى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

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وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة تسعى لإنشاء منصة إلكترونية شاملة ليس فقط لعرض المنتجات وإنما لعرض الإمكانات التصنيعية المتاحة لكافة المصانع المنتشرة بأنحاء الجمهورية بهدف دعم سلاسل التوريد المحلية وتلبية إحتياجات المصانع من هذه المنتجات وبما يدعم منظومة التعاون فى مجال توفيق الأعمال B2B بين الصناعات المصرية عبر منظومة التجارة الإلكترونية.

وأشارت الوزيرة إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على بناء وعى الشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج وتسويق منتجاتها من خلال منصات التجارة الإلكترونية ،مشيرةً إلى إمكانية قيام الجهاز بتقديم الدعم الفنى لرفع قدرات الشركات فى مجال التجارة الإلكترونية لتمكنيها من المنافسة عالميا.

ونوهت جامع إلى أن نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والمستفيدة من خدمات الجهاز مؤهلة للدخول فى مجال التسويق الإلكترونى ،حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم التوعية لأصحاب تلك المشروعات للدخول فى هذا المجال.

ومن جانبها أكدت داليا سيف النصر مدير السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة أمازون العالمية أن الشركة تستهدف بدء تصنيع منتجاتها بالسوق المصرى بإعتباره محور صناعى إستراتيجى بمنطقة الشرق الأوسط وذلك بإستخدام التكنولوجيات الصناعية المتطورة لشركة أمازون العالمية، مشيرةً إلى حرص الشركة على جذب المزيد من الشركات المصرية لتسويق منتجاتها عبر منصات الشركة الإلكترونية وبصفة خاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمنتجات البلاستيكية وإكسسوارات الأجهزة الإلكترونية .

وأشارت إلى أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” ساهم فى زيادة إستثمارات الشركة بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين بنسبة 30% لافتةً إلى أن شركة أمازون تسوق منتجات 26 قطاع حول العالم ويعمل بها 80 ألف موظف بفروعها المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم و 1000 موظف فى مصر.

وبدوره قال المهندس عمر الساهى المدير التنفيذى لشركة سوق –أمازون مصر إن الشركة تسوق ملايين المنتجات حول العالم ،مشيراً إلى أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بتشجيع مختلف الشركات المصرية للحصول على التراخيص والشهادات المحلية والعالمية اللازمة التى تؤهلها لتسويق منتجاتها عبر منصة شركة أمازون العالمية.

ولفت إلى أن الشركة بصدد تعزيز تواجدها فى مختلف محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال توفير مناطق لوجيستية تسهم فى تحقيق التواصل المباشر مع كافة المنتجين وفى كافة القطاعات.

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