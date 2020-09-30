رئيس هيئة الاستثمار يلتقي الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار محمد منسى، مدير قطاع التدريب بالأكاديمية، ومتدربي الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك خلال فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار لأعضاء البرنامج لتعريفهم بجهود الهيئة العامة للاستثمار في جذب وتشجيع الاستثمارات.

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وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب ان الهيئة تولي اهتماماً بالغا بالاستثمار في العنصر البشري كونه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مؤكدا أهمية الاهتمام بالتأهيل والتدريب الشخصي من خلال العمل على تنمية المهارات الشخصية والبحث دوماً في المجالات المختلفة عن مجال التخصص من أجل زيادة المعرفة والاطلاع على المستجدات اليومية، مشيراً إلى ضرورة إلمام أعضاء البرنامج بكافة تفاصيل ومستجدات مناخ الاستثمار.

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كما استعرض عبد الوهاب جهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم مناخ الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين، موضحاً ان الهيئة تقوم بميكنة كافة الإجراءات والخدمات تيسيرا على المستثمرين.

وأعربت الدكتورة رشا راغب عن شكرها لاستضافة المستشار محمد عبد الوهاب لها ولمتدربي البرنامج، مشيدةً بجهود الهيئة في تطوير الاستثمار وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين في ظل التحديات الحالية التي تمر بها البلاد، كما أشارت إلى أهمية زيارة متدربي البرنامج للهيئة، وذلك قبل بداية الشهر التدريبي لهم بالمحافظات، لأن التوجه الحالي للحكومة المصرية هو الترويج للفرص الاستثمارية ودعم مناخ الاستثمار في كافة جهات الدولة.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي تم عقده بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد تضمن العديد من المحاور منها التعريف بقانوني الاستثمار والشركات وإجراءات التأسيس والتشغيل لأنظمة الاستثمار المختلفة، وإجراءات ما بعد التأسيس وإصدار التراخيص، فضلاً عن تعريف المتدربين بأنظمة الاستثمار بالمناطق الحرة والاستثمارية، والفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية.

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