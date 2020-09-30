الدولار يرتفع بعد مناظرة الرئاسة الأمريكية واليوان الصيني يستقر مع تعافي الاقتصاد

_ ارتفع الدولار في أوروبا اليوم، ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها بعد أن انخفض على مدى يومين، إذ يقيم المتعاملون مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتحرك مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات فوق مستوى 94، بعد خسائر على مدى يومين أعقبت بلوغ الدولار أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.

اضغط لتحميل العدد الخمسون من نشرة دوت الخليج

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وأسهم أوروبا بعد ساعات من المناظرة، التي اتسمت بمقاطعات متكررة من جانب ترمب في مواجهة فوضوية تجادل فيها المرشحان حول قيادة الرئيس لجائحة فيروس كورونا والاقتصاد والضرائب.

ويركز المتعاملون أيضا على حزمة تحفيز مالي أمريكية لتخفيف أثر ضربة فيروس كورونا.

وخسر اليورو 0.18 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1722 دولار. ورسمت المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة صورة تكتنفها الضبابية للتعافي الاقتصادي في أوروبا، لكن البيانات الصباحية كانت إيجابية بصفة عامة.

وارتفعت مبيعات التجزئة الألمانية أكثر من المتوقع في أغسطس، مما يثير الآمال في أن إنفاق الأسر سيقود التعافي في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا.

وارتفع الدولار 0.28 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9218 فرنك، بعد أن انخفض إلى 0.9191 فرنك أثناء الليل.

واستقر اليوان الصيني بعد مسحين أظهرا نموا قويا لأنشطة المصانع، مما دعم مؤشرات حديثة على انتعاش القطاعات بوجه عام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واستقر اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.8141 للدولار.

ومقابل الين، استقر الدولار عند 105.56 ين، ليقل عن ذروة أسبوعين البالغة 105.74 التي سجلها أثناء الليل.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج