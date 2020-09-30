مبادلة الإماراتية تعتزم استثمار ملياري دولار في سيلفر ليك الأمريكية

_ قالت شركة مبادلة للاستثمار وهي صندوق حكومي تابع لأبوظبي وسيلفر ليك إن مبادلة ستستثمر ملياري دولار في شركة الاستثمار المباشر في إطار استراتيجية استثمارية أجلها 25 عاما. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد الخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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