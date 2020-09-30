مجموعة فاين الصحية تعتزم ضخ 35 مليون دولار استثمارات جديدة في السوق المصري

تعتزم مجموعة فاين الصحية القابضة ضخ استثمارات تقدر بحوالي 35 مليون دولار، وذلك للتنوع بمحفظة منتجاتها في مصر بما يهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل الأزمة الصحية الراهنة، وفق جيمس مايكل، الرئيس التنفيذي للشركة.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر تطبيق زووم، أن المجموعة لديها 4 مصانع على درجة عالية من التطور، وقرابة 1000 موظف كفء، بجانب أسطول مكون من 350 سيارة و35 منفذ توزيع، ستتوسع فاين الصحية القابضة في السوق المصرية خلال العام القادم وتتفرد بتقديم منتجات تمتاز بخصائصها الاستثنائية وجودتها العالية.

وأشار إلى أن المجموعة تنوي التوسع خارجيًا، حيث تنوي الشركة افتتاح مصانع في دول جديدة في آسيا وتحديدًا دولة الفلبين.

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ومن جانبه، قال أحمد الفخراني، المدير العام والرئيس التجاري لمجموعة فاين الصحية القابضة بمصر، إن الشركة تستحوذ على 33% من حصة السوق المصري، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن ثلث حصة السوق من المنتجات الورقية الصحية، وحصة النصف لحفاظات كبار السن و12% من حصة حفاظات الأطفال.

وأضاف الفخراني، إن حجم استثمارات فاين في مصر بلغ حوالي مليار جنيه، ونعمل على تحويل مصر إلى مركزاً تنافسياً للتصدير وذلك بفضل وصول منتجاتنا المصنعة محلياً إلى 28 دولة حول العالم.

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