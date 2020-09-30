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الذهب يرتفع جنيهان في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم

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شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء تعزيز مكاسبها ولكن في نطاق ضيق، لترتفع بواقع جنيهان.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا واصل ارتفاعه ليصل إلى 827 جنيهًا، في مقابل 825 جنيهًا بالأمس.

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وسجل عيار 18 زيادة طفيفة ليصل إلى منطقة 708.85 جنيهًا، كما حقق عيار 24 أيضًا ارتفاع سعري محدود بالغًا اليوم نحو 945.10 جنيهًا.

وعزز الجنيه الذهب من مكاسبه ليجني زيادة بواقع 16 جنيهًا، بعدما سجل مستوى 6616 جنيهًا، بدلًا من 6600جنيهًا بالأمس.

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