ارتفاع أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB ألف جنيه.. للمرة الثانية

شاهندة إبراهيم – أخطرت مجموعة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وجيلي ومازدا في السوق المحلية، شبكة موزعيها المعتمدين عن زيادة أسعار جميع فئات هيونداي أكسنت RB بقيمة ثابتة 1000 جنيه، بدءًا من الغد 1 أكتوبر.

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وجاءت الفئة الأولى بعد الزيادة بسعر جديد 206 ألف و900 جنيه، بدلًا من 205 الف و900 جنيه في السابق.

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وسعرت الفئة الثانية من هيونداي أكسنت RB بقيمة 216 ألف و900 جنيه، في مقابل 215 ألف و900 جنيه.

أما الفئة الثالثة باتت بنحو 221 ألف و900 جنيه، مقارنة مع 220 ألف و900 جنيه.

فيما عرضت الشركة الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا بقيمة جديدة وصلت إلى 241 ألف و900 جنيه، بعدما كانت تُعرض بسعر240 ألف و900 جنيه.

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