زيادة أسعار سيارات هيونداي ألنترا CN7 حتى 2000 جنيه

شاهندة إبراهيم – أرسلت مجموعة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وجيلي ومازدا، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادة أسعار السيارة هيونداي ألنترا CN7 موديل 2021، بنحو تراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه، ليسري القرار بدءًا من الغد.

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ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة، تبدء أسعار الفئة الأولى من 316 ألف جنيه، بدلًا من 315 ألف جنيه في السابق.

وجاءت الفئة الثانية بقيمة سعرية 326 ألف جنيه، مقارنة بنحو 325 ألف جنيه.

وباتت تُعرض الفئة الثالثة بنحو 336 ألف جنيه، في مقابل 335 ألف جنيه، بزيادة ثابتة 1000 جنيه للفئات الثلاثة الأولى.

فيما سعرت الفئة الرابعة بسعر جديد بعد الزيادة 362 ألف جنيه، بعدما كانت تُعرض بنحو 360 ألف جنيه.

وقدمت الفئة الخامسة بقيمة 387 ألف جنيه، مقابل 385 ألف جنيه في السابق.

وبحسب الأسعار الجديدة، أصبحت تُباع الفئة السادسة بسعر 427 ألف جنيه، مقارن بنحو 425 ألف جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا تم تسويقها بسعر جديد وصل إلى 487 ألف جنيه، بعدما كانت بقيمة 485 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه للنُسخ من الرابعة للسابعة الكاملة.

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