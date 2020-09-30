بنك saib يمنح 230 مليون جنيه لأوراسكوم بيراميدز لتطوير منطقة الأهرامات

أمنية إبراهيم – وقع بنك saib، اليوم، عقد تمويل طويل الأجل بقيمة 230 مليون جنيه، لصالح شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، إحدى شركات مجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وطارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك saib بالمقر الرئيسي للبنك، بحسب بيان صادر قبل قليل.

وقام بتوقيع عقد التمويل، نيفين صلاح مدير عام رئيسى قطاع القروض المشتركة و الاستثمار في بنك saib وأشرف حليم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.

ويهدف المشروع إلى تطوير منطقه الأهرامات لتتماشي مع استراتيجية الدولة لتطوير المقاصد السياحية وزيادة عدد السائحين في الفترة القادمة.

وأكد طارق الخولي، على مساندة مصرفه بشكل خاص والقطاع المصرفي عامة، للاقتصاد القومي بكافة قطاعاته في هذه الظروف الاستثنائية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأوضح الخولي، أن القطاع المصرفي المصري يمتلك ملاءة مالية جيدة جعلته قادرا على مساندة الاقتصاد لعبور العديد من الظروف الاستثنائية التي مر بها في أوقات مختلفة، مشيرا إلى أن البنوك المصرية تمتلك من السيولة النقدية ما يمكنها من تمويل كافة المشروعات القومية والخاصة، حتى في أوقات الأزمات.

كما أكد أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، و أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، إذ توفر السياحة فرصا للعمل في العديد من المجالات كالفنادق، والمطاعم، وشركات السياحة.

يشار إلى أن أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية التابعة لمجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة، هي الشركة المتعاقدة مع المجلس الأعلى للآثار على تطوير وتقديم خدمات داخل منطقة الأهرامات بالجيزة.

اضغط لتحميل العدد الخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج