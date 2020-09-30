بنك القاهرة يحصل على قرض 15 مليون دولار من صندوق سند لتمويل SME’s

فهد حسين – حصل بنك القاهرة على قرض جديد بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من صندوق سند.

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وكشف بنك القاهرة في بيان اليوم الأربعاء، عن توجيه التمويل الجديد لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر في مصر.

وأضاف أن الشراكة الإستراتيجية مع صندوق سند تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على الإستمرار فى تقديم السيولة اللازمة لرواد الأعمال والمزارعين للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأشار بنك القاهرة إلى التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر، بإعتباره شريكاً لصندوق “سند” منذ عام 2017.

من جانبه، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنك يسعى من خلال سعى التعاون مع صندوق سند الذي وصفه بأنه أحد أهم شركائنا إلى مساعدة الشركات على مواجهة التحديات الراهنة من خلال توفير السيولة اللازمة للمزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر.

وأضاف فايد أن التمويل يستهدف الوصول لأصحاب الدخل المنخفض، والمقيمين بالقرى، والفئات الأكثر احتياجاً.

وتابع فايد أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية والمنشأت صغيرة الحجم تعد من أهم الركائز الأساسية للإقتصاد القومى.

وأشار إلى أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل التي تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما في ذلك الإقراض لأغراض رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المتنوعة، والإنفاق الرأسمالي للتوسعات والتجديدات، وتمويل المشروعات الجديدة.

وأشارت دانيلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند، إلى أن بنك القاهرة يعد شريكًا استراتيجيًا لسند لما يقوم به من جهود لتعزيز الشمول المالي في مصر.

وأضافت بكمان: نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع البنك لتعزيز قاعدة التمويل لرواد الأعمال المحليين والتى تعد ركيزة مهمة لتوفير الدخل وتحقيق الإستقرار للعمالة فى مجتمعاتهم ومساعدتهم على تخطي الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ويمتلك بنك القاهرة أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي.

وحقق بنك القاهرة نمو بنسبة 220% في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة بديسمبر 2018، وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 9 مليار جنيه مصري خلال عام 2019، بمعدل نمو قاعدة العملاء بنحو 24%.

وبلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 15.8 مليار جنيه.

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