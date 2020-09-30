: أكثر من 33.75 مليون مصاب بكورونا في العالم والوفيات مليون و8245

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 33.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و 8245 شخصا.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و219782 حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 206060 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و225763 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 97497 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و777522 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 142921 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و 176286 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20722 حالة.

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