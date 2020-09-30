- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاهندة إبراهيم – سجل المتوسط المرجح لسعر الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا للغاية، ليبلغ 15.7078 جنيه للشراء و15.8078 جنيه، مقابل 15.7083 جنيه للشراء و15.8083 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وواصل سعر صرف الدولار استقراره، في بنوك: الأهلي المصري ومصر والإسكندرية عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.
كما ظل الأخضر ثابتًا في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي والمصري الخليجي وعوده والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وبلوم، حول 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع وهو نفس مستوى تداوله بالأمس.
وشهد متوسط سعر الدولار استقرارا قرب مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، طوال تعاملات الأسبوع الجاري.
اضغط لتحميل العدد الخمسون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متوسط سعر الدولار يسجل انخفاضا طفيفا للغاية في تعاملات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.