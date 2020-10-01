رولز-رويس تنهي محادثات مع صناديق سيادية قبيل جمع ملياري استرليني

_ أوردت صحيفة فايننشال تايمز أن رولز-رويس القابضة ستعلن عن خططها لجمع حوالي ملياري جنيه استرليني (2.58 مليار دولار) من المستثمرين يوم الخميس، في مسعى لتقوية ميزانيتها.

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وبحسب التقرير، تعتزم مجموعة صناعة محركات الطائرات البريطانية المضي قدما في جمع السيولة دون صناديق ثروة سيادية من بينها جي.آي.سي السنغافوري.

كانت الشركة قالت الأسبوع الماضي إن قرارا نهائيا لم يصدر بعد بخصوص تجنيب أسهم لمستثمرين محتملين، ”من بينهم أي صناديق ثروة سيادية“، وإنها مازالت تنظر في شتى خيارات التمويل المتاحة.

وفي وقت سابق، قالت سكاي نيوز إن الشركة أنهت محادثاتها مع الصناديق السيادية في الكويت وسنغافورة عقب معارضة من مساهميها الحاليين.

وألغت رولز-رويس ما لا يقل عن تسعة آلاف وظيفة في مايو ، معظمها في النقل الجوي المدني، بسبب تراجع حركة السفر، وكشفت الشهر الماضي عن خطط لبيع وحدتها الإسبانية آي.تي.بي أيرو وأصول أخرى.

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