مال وأعمال

البنك المركزي المصري يبقي على الحد الأقصى لأوراق النقد المصري المسموح به للمسافرين

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أمنية إبراهيم – قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، الإبقاء على الحد الأقصى لأوراق النقد المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين دون تغيير.

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وذكر بيان صادر عن البنك المركزي المصري، قبل قليل، أن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، حدد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري، المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

وأشار بيان البنك المركزي المصري، إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

ولفت البيان، إلى أن مبلغ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي المصري، هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي القديم.

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