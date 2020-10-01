الإمارات تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ تفشي الجائحة

_ سجلت الإمارات يوم الأربعاء 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل للحالات في يوم واحد منذ بداية الجائحة.

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وتشهد الإمارات ارتفاعا في معدل الإصابة بالفيروس على مدى الشهرين الأخيرين من 164 حالة في الثالث من أغسطس، وهو ما ألقت السلطات باللوم فيه على عدم امتثال المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي.

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وبلغ عدد الإصابات بالعدوى في الإمارات 94190 و419 حالة وفاة لكن الحكومة لم تكشف عن أماكن حدوث الإصابات والوفيات في الإمارات السبع.

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