المنصات التجارية لمجموعة علي بابا الصينية تجتذب أكثر من 68 مليون شركة

شينخوا _ اجتذبت المنصات التجارية لمجموعة علي بابا، العملاقة الصينية للتجارة الإلكترونية، أكثر من 68 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من أكثر من 200 دولة ومنطقة.

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وأدلت مجموعة علي بابا بتصريحاتها في يوم المستثمرين لعام 2020، الذي استمر من الاثنين إلى الأربعاء في مدينة هانغتشو، حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين.

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وقالت الشركة إن منصتيها التجاريين، وهما “علي بابا دوت كوم” و”1688 دوت كوم”، اللتين تركزان على التوالي على التجارة الخارجية والتجارة المحلية، قد شهدتا تطورا سريعا منذ عام 1999.

وارتفع متوسط عدد المشترين يوميا على “علي بابا دوت كوم” بنسبة 100 بالمائة على أساس سنوي في يونيو، و”1688 دوت كوم” بنسبة 50 بالمائة.

وأطلقت الشركة نظاما تجاريا رقميا سيفتح سوقا ضخما عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، حسبما قال ترودي داي، رئيس أعمال “بي تو بي” لمجموعة علي بابا.

وتوفر منصة علي بابا دوت كوم للتجارة الخارجية سلسلة من الخدمات مثل الدفع متعدد العملات لحل مشاكل الثقة والأمن في التجارة عبر الحدود، إلى جانب خدمات الشباك الواحد المتعلقة بالتخليص الجمركي وتسوية العملات الأجنبية والخدمات اللوجستية والتمويل وفرض الضرائب.

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