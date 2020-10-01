أبوظبي الأول يصدر سندات إضافية للشق الأول لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار لمدة 6 سنوات

وكالات _ أصدر بنك أبوظبي الأول سندات إضافية للشق الأول لرأس المال بسعر ثابت بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ولمدة 6 سنوات. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتم استقطاب طلبات بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار من أكثر من 115 مستثمر ذوي جودة عالية والذي مكّن البنك من إصدار المبلغ المطلوب البالغ 750 مليون دولار عند سعر 4.5%، مما يجعله العائد الأقل لسندات إضافية للشق الأول لرأس المال المقومة بالدولار الأمريكي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اضغط لتحميل العدد الحادي والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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