الرئيس السيسي يصل الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت لتقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. اضغط لتحميل العدد الحادي والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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