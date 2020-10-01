روسيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 12 يونيو

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_ أكدت روسيا يوم الخميس تسجيل أعلى زيادة يومية في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ 12 يونيو إذ أعلنت السلطات رصد 8945 حالة جديدة بما رفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و185231 حالة.
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وفي العاصمة موسكو، التي كانت بؤرة أكبر تفش للمرض في وقت سابق هذا العام، قال مسؤولون إن السلطات سجلت 2424 حالة منذ يوم الأربعاء.
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وذكرت السلطات أن 169 مريضا توفوا على مستوى البلاد بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 20891.
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