مال وأعمال

المفوضية الأوروبية تقاضي بريطانيا لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكسيت

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فرانس برس _ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، أن بروكسل ستتخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية للتخلي عن أجزاء من اتفاقية “بريكست”.

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وقالت رئيسة المفوضية “قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال” باتفاق بين الطرفين.

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وأشارت إلى أن الرسالة “تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر”.

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