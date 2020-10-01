رولز رويس تخطط لجمع 6.4 مليار دولار لتعزيز ميزانيتها

وكالات _ أعلنت شركة رولز رويس اليوم، أنها تسعى إلى تعزيز ميزانيتها التي تضررت بسبب وباء كورونا، من خلال إصدار أسهم وسندات جديدة والحصول على ائتمان جديد.

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وقالت رولز رويس في بيان صحفي إنها تسعى إجمالا إلى إعادة رسملة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.4 مليار دولار).

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ومن المقرر أن يؤدي إصدار الأسهم الجديدة إلى جلب ملياري جنيه استرليني إضافية، كما أنه من المقرر أن يؤدي تمويل السندات إلى جلب مليار جنيه استرليني على الأقل، فيما سيتم السعي للحصول على ملياري جنيه استرليني إضافية في صورة قروض.

ويشار إلى أن الشركة البريطانية، شأنها شأن غيرها من شركات الهندسة والطيران، قد تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا.

وقد انخفض سهم رولز رويس أمس الأربعاء لأدنى مستوى له خلال الـ17 عاما الماضية، بنسبة 7 بالمئة، وبلغت نسبة خسائر الشركة هذا العام 80 بالمئة.

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