الذهب يواصل الإداء الصعودي ويرتفع 3 جنيهات جديدة

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شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس إدائها الصعودي، لترتفع بواقع 3 جنيهات جديدة.
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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا ارتفع اليوم إلى مستوى 830 جنيهًا في مقابل 827 جنيهًا بالأمس.
ووصل عيار 18 إلى منطقة 711.40 جنيهًا، فيما بلغ عيار 24 قيمة سعرية 948.55 جنيهًا.
كما صعد الجنيه الذهب بنحو 24 جنيهًا بعدما سجل اليوم 6640 جنيهًا، في مقابل 6616 جنيهًا.
وبلغ السعر العالمي منطقة 1898 دولارًا للأوقية، في مقابل 1884 بالأمس.
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