كامار القابضة ترفع حصتها في فوديكو إلى 9.98%

رنا ممدوح _ رفعت شركة كامار القابضة للاستثمارات المالية، حصتها في رأسمال الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو، من 1.10% إلى 9.98%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد قامت كامار القابضة بشراء 1.021 مليون سهم من أسهم فوديكو، بقيمة إجمالية 23.287 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 22.8 جنيه للسهم الواحد، وقامت اصول للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر، أن بنك فيصل الإسلامي المصري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية فوديكو بنسبة 34.72%، تلاه فيصل للاستثمارات المالية بنسبة 32.83%، ثم كامار القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.98%، ثم الإنماء للاستثمار بنسبة 7.43%. اضغط لتحميل العدد الحادي والخمسون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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