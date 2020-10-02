- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي _ حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” من أن تضرر قطاع الطيران والاقتصادات في الشرق الأوسط من وقف نشاط السفر الجوي، بسبب جائحة كوفيد-19، آخذ في التفاقم.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال: “ستُفقد 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط في قطاع الطيران والقطاعات التي يدعمها في 2020”.
ويشكل هذا تقريبا نصف طاقة التوظيف المرتبطة بالطيران في المنطقة البالغة 3.3 مليون وظيفة.
وعاد ليحذر: “ستُفقد 323 ألف وظيفة في قطاع الطيران وحده في 2020. ويشكل هذا نحو 46% من إجمالي عدد وظائف الطيران بالمنطقة البالغ 595 ألفا”.
ولفتت إلى أن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة ستهبط بما يصل إلى 105 مليارات دولار. ويشكل هذا انخفاضا 49% عن مستويات ما قبل الجائحة.
ويبلغ إسهام قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة في العادة 213 مليار دولار. وغلق الحدود قلص هذا إلى 108 مليارات دولار.
اضغط لتحميل العدد الحادي والخمسون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إياتا: نحو 1.7 مليون وظيفة ستفقد في الشرق الأوسط بسبب وقف نشاط السفر الجوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.